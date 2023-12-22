В МОК рассказали об условиях допуска атлетов из ЦСКА и "Динамо" к Олимпиаде

Кит Макконнелл оценил возможность допуска новых кандидатов к участию в Олимпиаде 2024 года.

Вопрос российского участия в летней Олимпиаде в Париже в качестве нейтральных спортсменов представителей спортивных обществ ЦСКА и "Динамо" будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами сделал спортивный директор от Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл.

Если вы помните критерии, там указывается, что не разрешат участвовать спортсменам, которые активно поддерживают СВО, и тем, кто связан контрактом с военными организациями. По каждому спортсмену будет отдельное рассмотрение. Кит Макконнелл, сотрудник МОК

Напомним, что в марте 2023 года МОК опубликовал рекомендацию разрешить участие в международных соревнованиях не поддерживавшим специальную военную операцию россиянам в статусе нейтрального атлета. При этом в МОК предложили отказывать в таком праве представителям, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах. Кит Макконнелл заметил, что МОК не станет наказывать профильные федерации из-за того, реализуют они или нет тот набор рекомендаций, который ранее им был предоставлен.

МОК не считает Игры дружбы соперником Олимпиаде в Париже.

Фото и видео: YouTube / IOC Media