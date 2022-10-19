Глава МОК Томас Бах заявил о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов

Эксперт рассказал о "неразрешенной дилемме".

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал продолжать соблюдать рекомендации относительно санкционного давления в отношении российских и белорусских атлетов. Об этом специалист рассказал в ходе своего выступления на Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Эксперт рассказал о том, что организация поставлена перед неразрешимой дилеммой. Она связана с тем, что с одной стороны эксперты не способны полностью соответствовать миссии по защите спортсменов и объединения мира в международных соревнованиях. Томас Бах добавил, что ранее МОК всегда соглашался с данным постулатом, когда спортсмены отказывались соревноваться со спортсменами из другой страны по политическим мотивам.

Теперь, к сожалению, в этой ситуации единственным способом защитить эту миссию было рекомендовать неучастие спортсменов только из-за их паспорта. Продолжайте следовать санкциям и придерживаться защитных мер. Томас Бах, глава МОК

Напомним, что Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) после начала специальной военной операции России на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям.

Томас Бах: время для пересмотра рекомендаций по отстранению россиян еще не пришло.

Фото и видео: YouTube / Association of National Olympic Committees (ANOC)

