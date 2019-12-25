Томас Бах: время для пересмотра рекомендаций по отстранению россиян еще не пришло

Глава МОК не думает, что следует смягчить введенные ограничения по отношению к атлетам.

Рекомендации Международного олимпийского комитета по отстранению российских спортсменов из-за ситуации украинского кризиса на текущий момент не подлежат пересмотру. Соответствующее заявление сделал в рамках внеочередного конгресса Международной федерации плавания (FINA) президент МОК Томас Бах. При этом чиновник призвал не забывать о главной миссии мирового спорта - объединять людей и уважать правила. По мнению специалиста, именно этой задачи и придерживаются введенные ограничения против атлетов из РФ.

Мы все обеспокоены, мы видим, что сейчас формируется новый мировой порядок. Наша позиция, о которой вы знаете, касается санкций, рекомендаций, которые я могу еще раз повторить. Томас Бах, глава МОК

Эксперт поблагодарил FINA за следование этим рекомендациям. Бах не думает, что настало время для их смягчения. При этом он призвал коллег не забывать о необходимости решать возникшую дилемму.

Напомним, что 28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных мероприятиях из-за ситуации на Украине.

Глава МОК осудил отстранение россиян от Уимблдона.

Фото и видео: YouTube / FINA