Глава МОК осудил отстранение россиян от Уимблдона

Он привел в пример допуск теннисистов на "Ролан Гаррос"

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томах Бах осудил отстранение российских теннисистов от Уимблдона. Об этом он заявил на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций в Лозанне.

По словам Баха, невозможно гарантировать честные соревнования, если правительства будут решать вопрос по допуску спортсменов "по своим политическим интересам". Он привел в пример ситуацию, когда организаторы турнира "Ролан Гаррос" позволили теннисистам из России выступать в режиме "строгого нейтралитета".

Это противоречит всем принципам, за которые мы выступаем. Если мы оставим это решать правительствам, то станем политическим инструментом и не можем более гарантировать честную конкуренцию. Томас Бах, глава МОК

Ранее мы сообщали, что Надаль стал 14-кратным чемпионом "Ролан Гаррос".

Фото: YouTube / ASOIF Media