Надаль стал 14-кратным чемпионом "Ролан Гаррос"

В финале испанец обыграл Каспера Рууда.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос".

В финале турнира четвертая ракетка мира обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 6:3, 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.

Отметим, что для Надаля эта победа на "Ролан Гаррос" стала 14-й в карьере. Всего испанец завоевал 22 титула Большого шлема в одиночном разряде.

Ранее мы сообщали, что Андрей Рублев проиграл в четвертьфинале "Ролан Гаррос".

Фото: YouTube / Roland Garros