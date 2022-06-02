Андрей Рублев проиграл в четвертьфинале "Ролан Гаррос"

В следующий этап турнира прошел хорват Марин Чилич.

Российский спортсмен Андрей Рублев проиграл в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису "Ролан Гаррос". Международное соревнование в рамках серии турнира Большого шлема проводится в Париже. За свою профессиональную карьеру седьмая ракетка мира не смог в пятый раз пройти данный этап. Для него проход в четвертьфинал является лучшим достижением на подобном уровне.

На корте "Ролан Гаррос" в 2022 году теннисист из России проиграл своему оппоненту из Хорватии Марину Чиличу с результатом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10). Иностранец является победителем турнира US Open в 2014 году.

Напомним, что общий призовой фонд "Ролан Гаррос" составил 43 600 000 евро. Действующим обладателем титула во Франции является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Дарья Касаткина вышла в полуфинал "Ролан Гаррос".

Фото и видео: YouTube / Roland Garros