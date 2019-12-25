Дарья Касаткина вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

Результат стал лучшим в карьере россиянки на серии Большого шлема.

Российская спортсменка Дарья Касаткина вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису. Турнир серии Большого шлема проводится в Париже. Известно, что девушка обыграла на корте свою соотечественницу Веронику Кудерметову с результатом - 6:4, 7:6 (7:5). Оппонентки провели в схватке 1 час 19 минут. В женском одиночном турнире Касаткина пробилась в следующий круг соревнований. В 1/8 финала россиянка сыграет либо с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, либо с итальянской теннисисткой Камилой Джорджи. Дарья Касаткина впервые в своей профессиональной карьере вышла в полуфинал турнира серии Большого шлема. На данный момент она считается 20 ракеткой мира.

Касаткина вышла в четвертьфинал "Роланд Гаррос".

Фото: YouTube / Roland Garros