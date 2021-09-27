Касаткина вышла в четвертьфинал "Роланд Гаррос"

Российская теннисистка обыграла Камилу Джорди из Италии.

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

В матче четвертого круга 20-ая ракетка мира одержала победу над итальянкой Камилой Джорджи со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час и 20 минут.

Касаткина пробилась в четвертьфинал "Роланд Гаррос" во второй раз в карьере. Ее соперница определится в матче между россиянкой Вероникой Кудерметовой и американской спортсменкой Мэдиссон Киз.

Ранее мы сообщали, что Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал "Роланд Гаррос".

Видео: YouTube / Roland Garros