Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира Roland Garros

Россиянин уступил на корте испанцу Алькарасу.

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал международного турнира Roland Garros, который проводился во французской столице. В рамках четвертого круга соревнования спортсмен проиграл на корте испанскому представителю Карлосу Алькарасу. Встреча закончилась с результатом 6:1, 6:4, 6:4 в пользу 19-летнего иностранца. Следующим соперником испанца на поле станет немецкий представитель Александр Зверев, который посеян под третьим номером. Теннисист обыграл в схватке испанца Бернабе Сапату Миральеса.

Напомним, что Карен Хачанов был посеян на текущем турнире в Париже под 21-м номером. Россиянин находится на 25 месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету 26-летнего спортсмена записано четыре победы и титулов под эгидой организации. Лучшим результатом теннисиста в серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros (в 2019 году) и Уимблдона (2021 год). Хачанов также является серебряным призером Олимпийских игр в Токио в одиночной категории.

Медведев вышел во второй круг "Ролан Гаррос".

Фото и видео: YouTube / Roland Garros