Хачанов вышел в третий круг Australian Open
Сегодня, 10:54
Встреча во втором круге с Басаваредди продолжалась 1 час 57 минут.

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.

Во втором круге турнира соперником 18-й ракетки мира был американский спортсмен Нишеш Басаваредди. Хачанов добился победы со счетом 6:1, 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут.

Отметим, что лучшим результатом Карена Хачанова на Australian Open стал выход в полуфинал турнира в 2023 году. Спортсмен завоевал последний трофей в октябре 2024-го на турнире в Алматы. Его следующим соперником в рамках нынешнего розыгрыша Australian Open будет итальянец Лусиано Дардери.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в третий круг Australian Open.

Фото: YouTube / Australian Open TV

