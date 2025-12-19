Медведев вышел в третий круг Australian Open

Встреча с французом Алисом продолжалась 3 часа 2 минуты.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.

В матче второго круга турнира соперником 12-й ракетки мира был французский спортсмен Кентен Алис. Медведев одержал победу со счетом 6:7 (9:11), 6:3, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты.

Напомним, Даниил Медведев дважды играл в финалах Australian Open. В 2022 году россиянин уступил Рафаэлю Надалю в матче за трофей. В 2024-м он проиграл Яннику Синнеру. В третьем круге нынешнего розыгрыша турнира Медведев сыграет с венгром Фабианом Марожаном.

Фото: YouTube / TNT Sports