Андреева вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.

В матче первого круга соперницей седьмой ракетки мира была представительница Хорватии Донна Векич. Андреева одержала победу со счетом 4:6, 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.

Напомним, лучшим результатом Мирры Андреевой на Australian Open является выход в 1/8 финала турнира. Россиянка доходила до этой стадии турнира в 2024-м и 2025-м. Во втором круге нынешнего розыгрыша Андреева сыграет с Марией Саккари из Греции. Встреча состоится в среду, 21 января.

