Медведев вышел во второй круг Australian Open

Россиянин обыграл в первом круге голландца де Йонга.

Российский теннисит Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.

В матче первого круга соперником 12-й ракетки мира был голландский спортсмен Йеспер де Йонг. Медведев одержал победу со счетом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты.

Напомним, Даниил Медведев дважды играл в финалах Australian Open. В 2022 году россиянин уступил Рафаэлю Надалю в матче за трофей. В 2024-м он проиграл Яннику Синнеру. Во втором круге нынешнего розыгрыша турнира Медведев сыграет с французом Кентеном Алисом. Матч состоится в среду, 21 января.

Ранее мы сообщали, что Медведев стал победителем турнира в Брисбене.

Фото: YouTube / TNT Sports