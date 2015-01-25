Медведев вышел во второй круг "Ролан Гаррос"

В матче первого круга россиянин обыграл аргентинца Багниса.

Вторая ракета мира Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису "Ролан Гаррос".

Россиянин обыграл в матче первого раунда аргентинского теннисиста Факундо Багниса со счетом 6:2, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Во втором круге "Ролан Гаррос" Медведев сыграет с сербом Ласло Джере. Он обыграл в матче первого круга литовца Ричардаса Беранкиса со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

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Видео: YouTube / Tennis Channel