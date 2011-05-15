Соболенко вышла в финал "Ролан Гаррос"

Белорусская теннисистка обыграла Швентек в полуфинале турнира.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Франции.

В полуфинале турнира соперницей первой ракетки мира была польская теннисистка Ига Швентек. Соболенко одержала победу со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.

Отметим, что Соболенко впервые в карьере вышла в финал "Ролан Гаррос". Ее соперницей в матче за титул будет американка Кори Гауфф. Встреча состоится завтра, 7 июня.

Ранее мы сообщали, что Мирра Андреева уступила в четвертьфинале "Ролан Гаррос".

Видео: X / Roland Garros