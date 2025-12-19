Отстранение американских спортсменов из-за действий США в Венесуэле не рассматривается

Представитель Международной федерации лыжного спорта (FIS) прокомментировал возможность отстранения сборной США от соревнований в связи с военной операцией в Венесуэле. Вопрос поступил от журналиста шведского издания Expressen Томаса Петтерсона, который провёл аналогию между действиями США и России.
Глава отдела коммуникаций FIS Бруно Сасси, отвечая на запрос издания, заявил: "Я понимаю ваш вопрос. Ответ прост — если мир будет реагировать на действия США так же, как на действия России, то мы рассмотрим этот вопрос. Но сейчас мы не близки к такой ситуации".
Напомним, что российские лыжники и биатлонисты были отстранены от международных стартов под эгидой FIS в марте 2022 года. 21 октября 2025 года федерация подтвердила запрет, не допустив их даже в нейтральном статусе. Позднее Россия оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и выиграла дело. Президент США Дональд Трамп 3 января подтвердил военную операцию против Венесуэлы, заявив о захвате и вывозе из страны её президента Николаса Мадуро.
