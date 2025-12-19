Отстранение американских спортсменов из-за действий США в Венесуэле не рассматривается

Представитель Международной федерации лыжного спорта заявил, что мир не реагирует на действия США так же, как на действия России

Представитель Международной федерации лыжного спорта (FIS) прокомментировал возможность отстранения сборной США от соревнований в связи с военной операцией в Венесуэле. Вопрос поступил от журналиста шведского издания Expressen Томаса Петтерсона, который провёл аналогию между действиями США и России.

Глава отдела коммуникаций FIS Бруно Сасси, отвечая на запрос издания, заявил: "Я понимаю ваш вопрос. Ответ прост — если мир будет реагировать на действия США так же, как на действия России, то мы рассмотрим этот вопрос. Но сейчас мы не близки к такой ситуации".

Напомним, что российские лыжники и биатлонисты были отстранены от международных стартов под эгидой FIS в марте 2022 года. 21 октября 2025 года федерация подтвердила запрет, не допустив их даже в нейтральном статусе. Позднее Россия оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и выиграла дело. Президент США Дональд Трамп 3 января подтвердил военную операцию против Венесуэлы, заявив о захвате и вывозе из страны её президента Николаса Мадуро.

Фото: pxhere.com