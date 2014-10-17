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Трамп: в Лос-Анджелесе должны навести порядок, поскольку там пройдет Олимпиада

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Глава США оценил работу правоохранительных органов в городе, который стал местом для массовых беспорядков.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе должны пресечь массовые беспорядки в Лос-Анджелесештате Калифорния, так как именно там в 2028 году должны состояться Олимпийские игры. Соответствующее заявление сделал глава государства, член Республиканской партии Дональд Трамп. Иностранный политик выступил перед местными журналистами в Белом доме. Он указал на слова губернатора Гэвина Ньюсома. Федеральные власти обвиняют Ньюсома в том, что он не принял решительных мер для наведения порядка на улицах.

Нам предстоит Олимпиада. Нам нужно показать себя с лучшей стороны. Нам нужно справиться с задачей. Многие люди со всего мира смотрят на Лос-Анджелес. У нас будет Олимпиада, а этот парень допускает такое.

Дональд Трамп, глава США

Трамп: беспорядки в США кем-то организованы, Минюст займется этим.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: дональд трамп, летние олимпийские игры, лос-анджелес, олимпиада-2028, олимпийские игры
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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