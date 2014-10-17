Трамп: беспорядки в США кем-то организованы, Минюст займется этим

Глава США призвал ввести уголовное наказание в виде ареста для сжигающих флаг страны.

Массовые беспорядки в США кем-то организованы и финансируются, поэтому американское министерство по юстиции во главе с министром Пэмом Бонди займется этим вопросом. Соответствующее заявление сделал глава государства, член Республиканской партии Дональд Трамп. Иностранный политик выступил перед местными журналистами с военной базы Форт-Брэгг в штате Северная Каролина. Он также предложил заключать в тюрьму злоумвшленников, которые сжигают национальный флаг. В скором будущем за подобное преступление обвиняемые будут над год лишены свободы.

В Калифорнии вы видите полномасштабную атаку на мир, общественный порядок и национальный суверенитет, предпринимаемую мятежниками, которые размахивают иностранными флагами и ставят своей целью продолжение иностранного вторжения в нашу страну. Мы не позволим этому произойти. Дональд Трамп, глава США

Президент отметил, что в беспорядках участвуют не любители, а профессионалы. Дональд Трамп добавил, что при его администрации нет места "подобной анархии", а власти не позволят, чтобы происходили нападения на федеральных агентов. Политик добавил, что Вашингтон также не позволит, чтобы иностранный враг вторгался в американский город и покорял территорию.

Трамп надеется, что Маск не принимал наркотики в Белом доме.

Фото и видео: YouTube / Defense Now