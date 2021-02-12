Трамп надеется, что Маск не принимал наркотики в Белом доме

Пресс-пул Белого дома задал президенту США вопросы о конфликте миллиардера с министром финансов.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп выразил надежду на то, что миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla, предприниматель Илон Маск, который до недавнего времени руководил профильным ведомством в вашингтонской администрации по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE), не принимал наркотические вещества в Белом доме. Таким образом иностранный политик отреагировал на вопрос журналистов. Они попросили прокомментировать материал The New York Times со ссылкой на их собственные источники. В статье говорилось о том, что экс-глава DOGE якобы принимал запрещенные вещества в ходе предвыборной кампании Трампа.

На самом деле, я не знаю. Я так не думаю. Надеюсь, что нет. Послушайте, я желаю ему добра. Как вы понимаете, у нас были хорошие отношения. И я просто желаю ему добра. Дональд Трамп, глава США

Американского лидера также спросили, видел ли он лично драку между Илоном Маском и министром финансов Скоттом Бессентом. Она, по версии представителей газеты The Washington Post, конфликт произошел в апреле в Белом доме. Дональд Трамп отметил, что знает о споре между коллегами, однако рукоприкладства не было зафиксировано.

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Фото и видео: Белый дом