Джон Коутс прокомментировал правки в организационные документы.

Президент Спортивного арбитражного суда (CAS), член Международного олимпийского комитета Джон Коутс заявил о том, что МОК должен получить право разорвать контракт на право проведения Олимпиады в том случае, если приоритет Всемирного антидопингового агентства (WADA) не будет полностью признан какой-либо страной. Соответствующее заявление иностранный эксперт сделал в ходе выступления на 142-ой сессии. Эксперт заметил, что Организационный комитет Солт-Лейк-Сити согласился с этими поправками и подписал их.

С учетом проблемы, возникшей в истории с WADA, USADA, американскими властями и "актом Родченкова", считаю, что все органы обязаны полностью признавать абсолютный приоритет WADA в борьбе с допингом. МОК усилил терминологию в контракте хозяина Олимпиады для обеспечения целостности борьбы с допингом. Джон Коутс, сотрудник МОК

Напомним, что в начале июля 2024 года на территории США началось федеральное расследование по делу о положительных допинг-пробах китайских пловцов в соответствии с "актом Родченкова". "Акт Родченкова" представляет из себя документ, подписанный предыдущим лидером Белого дома Дональдом Трампом и раскритикованный на мировой арене. такой закон, позволяет американским судебным инстанциям выносить уголовные приговоры за применение допинга спортсменами на турнирах, в которых участвуют атлеты из США. Акт назван именем информатора WADA и бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Максимальное наказание для нарушителей составляет десять лет лишения свободы. Почетный член МОК Ричард Паунд не исключал того, что WADA может признать Американское антидопинговое агентство (USADA) несоответствующим кодексу из-за расследования в отношении китайских пловцов, а также лишить Вашингтон права на проведение Олимпийских игр.

МОК: зимняя Олимпиада-20230 пройдет во Французских альпах.

Фото и видео: YouTube / IOC Media