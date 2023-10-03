МОК: зимняя Олимпиада-20230 пройдет во Французских альпах

Томас Бах рассказал о гарантиях со стороны Парижа.

Французские Альпы станут местом проведения XXVI зимних Олимпийских игр 2030 года. Соответствующее заявление сделали специалисты из Международного олимпийского комитета по результатам голосования, проведенного на 142‑й сессии в МОК. Мероприятие состоялось в Париже, днем 24 июля.

Дорогие французские коллеги, согласно решению участников сессии МОК, XXVI зимние Олимпийские игры пройдут во Французских Альпах. Томас Бах, президент МОК

Известно, что Олимпиада во Французских Альпах состоится в феврале 2030 года. В июне текущего года исполнительный комитет МОК предложил выбрать Французские Альпы местом проведения Игр в 2030 году. Однако на тот момент Елисейский дворец не давал финансовых гарантий на проведение международных соревнований. Как сообщил глава комиссии МОК по будущим Олимпиадам Карл Штосс на сегодняшней сессии, французские власти наконец-то дали экономические и организационные гарантии по проведению Олимпиады.

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Фото и видео: YouTube / IOC Media