Австрийская прокуратура сняла антидопинговые обвинения с российских биатлонистов

Прокуратура больше не имеет претензий к российской сборной.

Австрийская прокуратура сняла обвинения против российских биатлонистов. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Иностранцы больше не имеют претензий к спортсменам в отношении антидопинговых правил. Свое имя очистили Антон Шипулин, Александр Логинов и Евгений Гараничев.

Так вот, практически все обвинения сняты. На днях мне пришла резолюция по каждому спортсмену и тренеру. В ней говорится о снятии обвинений в отношении нашей команды объяснил спикер

Напомним, что к россиянам во время проведения Кубка мира в Хохфильцене в отельные номера приходила полиция. В декабре прошлого года правоохранительные органы Австрии интересовались возможными нарушениями со стороны биатлонистов, совершенные в 2017 году. Под подозрения попал тренерский состав, в частности бывший тренер сборной России и его помощники.

Напомним, что в Австрии законом применение допинга не карается, но изготовление и предоставление допинга третьим лицам является уголовной статьей.

Ранее Piter.tv писал о том, что в "Зените" провели медицинский осмотр Кокорина.

Фото: Вконтакте/Сборная России по биатлону/СБР