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В "Зените" провели медицинский осмотр Кокорина
Сегодня, 19:23
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В "Зените" провели медицинский осмотр Кокорина

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Футболист вернулся в петербургский клуб после заключения в СИЗО.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прошел медицинское обследование, игрока готовится вернуться к матчам за сине-бело-голубых после долгого перерыва, сообщил "Спорт-Экспресс".

По результатам осмотра для 28-летнего футболиста разработают индивидуальную программу.  Он прошел проверку у невролога, кардиолога, травматолога, офтальмолога, хирурга, оториноларинголога, сделал УЗИ и ЭКГ, сдал тест на велотренажере и беговой дорожке. 

Ранее стало известно, что Кокорин вернется к тренировкам в конце этой недели, с футболистом заключили контракт на 2,5 млн евро в год. 

Нападающий петербургского клуба вышел на свободу 17 сентября. 

Фото: Александр Кокорин / VK

Теги: зенит, кокорин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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