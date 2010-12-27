В "Зените" провели медицинский осмотр Кокорина

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прошел медицинское обследование, игрока готовится вернуться к матчам за сине-бело-голубых после долгого перерыва, сообщил "Спорт-Экспресс".
По результатам осмотра для 28-летнего футболиста разработают индивидуальную программу. Он прошел проверку у невролога, кардиолога, травматолога, офтальмолога, хирурга, оториноларинголога, сделал УЗИ и ЭКГ, сдал тест на велотренажере и беговой дорожке.
Ранее стало известно, что Кокорин вернется к тренировкам в конце этой недели, с футболистом заключили контракт на 2,5 млн евро в год.
Нападающий петербургского клуба вышел на свободу 17 сентября.
Фото: Александр Кокорин / VK
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