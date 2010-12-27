Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии по УДО

Встречать Александра Кокорина приехала его супруга Светлана и отчим, его агент Кирилл Логинов.

Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл вышли на свободу по УДО. Все они отбывали срок в колонии Белгородской области за драки в центре Москвы.

Встречать Александра Кокорина приехала его супруга Светлана и отчим Кирилл Логинов. На месте также находятся множество журналистов. Одному из них понадобилась помощь, так как на него наехал отчим Кокорина.

Футболисты должны будут зарегистрироваться по месту жительства в отделе внутренних дел, за ними будет осуществлен контроль до ноября – декабря. Юрий Падалко, адвокат

Также, по словам адвоката, Александр Кокорин накануне подписал новый контракт с "Зенитом". Павел Мамаев продолжит играть в составе "Краснодара" по действующему контракту.

Ранее вратарь "Зенита" Кержаков заявил, что Кокорин уже испил свою чашу.