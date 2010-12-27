Вратарь "Зенита" Кержаков заявил, что Кокорин уже испил свою чашу

Сине-бело-голубые ждут возвращения нападающего и "помогут, чем смогут".

Младший брат Александра Кержакова, вратарь "Зенита" Михаил Кержаков рассказал, с каким настроением ждет команда Кокорина. Он заявил, что Кокорин получил наказание и испил свою чашу. Сине-бело-голубые готовы принять нападающего обратно и верят, что он вернется на прежний уровень. Об этом пишет "Фонтанка".

Кержаков отметил, что Кокорину будет тяжело, так как на него будет литься негатив со стадионов. Однако он уверен, что футболист справиться, а "мы поможем, чем сможем".

6 сентября Алексеевский районный суд отпустил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по УДО. "Зенит" готов предложить нападающему краткосрочный контракт.

Фото: Instagram / mikhail.kerzhakov.41