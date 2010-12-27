Стали известны подробности контракта "Зенита" с Кокориным

Сине-бело-голубые готовы предложить футболисту краткосрочный договор.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" готов предложить Александру Кокорину краткосрочный контракт. Об этом сообщает РИА ФАН.

Новый договор будет рассчитан только до конца текущего сезона. Однако "Зенит" может продлить его еще на два года в независимости от времени, проведенного Кокориным на поле. Кроме того, оклад футболиста существенно упадет.

В пятницу, 6 сентября, Алексеевский районный суд отпустил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по УДО. Их признали виновными в побоях и хулиганстве, совершенных в Москве утром 8 октября 2018 года.

Фото: fc-zenit.ru