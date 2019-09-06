CМИ: суд отпустил Кокориных и Мамаева по УДО

Братья Кокорины и Мамаев смогут покинуть колонию через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.

Выездной суд в исправительной колонии № 4 Белгородской области принял решение освободить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Также суд удовлетворил ходатайство младшего брата Кокорина Кирилла. Все были осуждены за драку.

Адвокат Юрий Падалка рассказал, что в колонии также поддержали решение о досрочном освобождении футболистов. Потерпевшая сторона тоже оказалась не против УДО, оставив окончательное решение на усмотрение суда.

Кокорины и Мамаев смогут покинуть колонию через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу. В июне 2019 года суд дал участникам драки около полутора лет лишения свободы. Однако, до приговора все находились в СИЗО с октября 2018 года и это время зачли из расчета день ареста за полтора в колонии.

Изначально представители суда не подтвердили СМИ данную информацию. Теперь официально: суд освободил Кирилла и Александра Кокориных по УДО. Решение вступит в силу в течение 10 дней.

Видео: YouTube/ EFE BRASIL, eliascutter studio, AP Archive