Стало известно, где Кокорин и Мамаев будут отбывать наказание

Точная дату, когда спортсменов этапируют пока не известна.

Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отбывать наказание в колонии одной из ближайших к Москве областей. Об этом сообщил представитель ФСИН. Точная дату, когда спортсменов этапируют не известна.

Напомним, что всем участникам нашумевшего скандала с участием футболистов Пресненский районный суд назначил реальные тюремные сроки. Фигурантов расследования обвинили в хулиганстве и побоях. Они избили в центре Москвы чиновника из Минпромторга Дениса Пака, генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина и водителя Виталия Соловчука, работающего на телевизионный канал.

Вероятным местом отбывания наказания ранее называлась ярославская колония №1, куда отправляют заключенных, получивших первый срок.

Ранее один из крупнейших спортивных сайтов Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Александра Кокорина и Павла Мамаеваю

Фото: vk.com/zenit63