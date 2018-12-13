Кокорину и Мамаеву дали реальный срок: футболисты проведут в колонии общего режима 1,5 года

Сторона защиты будет обжаловать решение суда.

Александру Кокорину и Павлу Мамаеву дали реальный уголовный срок. Пресненский районный суд Москвы назначил нападающему "Зенита" и его младшему брату Кириллу наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев в колонии общего режима. Мамаев получил 1,5 года в колонии общего режима. Столько же (1,5 года) назначили общему другу спортсменов Александру Протасовицкому. Именно такой срок и просило обвинение в лице прокурора Светланы Тарасовой. Уже к осени игроки смогут вернуться к спортивной карьере.

Футболистов признали виновными по обеим статьям: за хулиганство и побои. По информации от журналистов, которые находились в зале суда, настроение у Александра и Кирилла Кокориных не было подавленным: они смеялись и переговаривались, пока судья Абрамова зачитывала приговор. Представительница закона отметила, что жертва Кокорина и Мамаева (Виталий Соловчук) их оттолкнул, а не ударил, как утверждали сами заключенные и их адвокаты.

Удары по Соловчуку наносились сознательно, с осознанием того, что будет нанесен вред здоровью объясняет судья, зачитывая приговор

Однако, суд добавил, что предварительного сговора между братьями Кокориными и Мамаевым не было. Они действовали спонтанно и не распределяли роли.

Ранее адвокат Артур Рохлин заявил, что сторона защиты собирается подавать апелляцию. Он добавил, что рассмотрение жалобы займет еще один-два месяца. На данный момент оба футболиста провели в заключении около семи месяцев. Если постановление суда решено будет оставить в силе, то в общей сложности и Кокорину, и Мамаеву придется провести под стражей еще около 4-5 месяцев.

Отбыть весь срок в изоляторе не получится. В своем решении суд помимо срока указывает еще и то, в колонии какого типа его нужно отбыть, если срок реальный. Так что здесь решает суд объясняет спикер

Юрист добавил, что заниматься условно-досрочным освобождением можно будет только после того, как спортсмены окажутся в колонии.

Для того, чтобы выйти по УДО, нужно получить положительную характеристику от руководителя исправительного учреждения, плюс многое зависит от того, даст ли администрация добро на досрочное освобождение. резюмирует Артур Рохлин

Напомним, что фигурантов расследования обвинили в хулиганстве и побоях. Они избили в центре Москвы чиновника из Минпромторга Дениса Пака, генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина и водителя Виталия Соловчука, работающего на телевизионный канал.

Фото и видео: Twitter/СЭ Футбол РПЛ@football_se