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Transfermarkt: Мамаев и Кокорин ничего не стоят
Сегодня, 17:07
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Rybka123

Transfermarkt: Мамаев и Кокорин ничего не стоят

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Оба игрока потеряли в стоимости.

Один из крупнейших спортивных сайтов Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Александра Кокорина и Павла Мамаева. Данные опубликованы на портале. Форвард "Зенита" потерял в стоимость 7,5 миллионов евро, а полузащитник "Краснодара" — 4 миллиона евро.

Напомним, Кокорин и Мамаев 8 октября избили чиновника Минпроторга Дениса Пака, водителя ведущей Первой канала, а также главу НАМИ Сергея Гайсина. 

Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева - к одному году и пяти месяцам.

Фото: vk.com/zenit63

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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