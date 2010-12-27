Transfermarkt: Мамаев и Кокорин ничего не стоят

Оба игрока потеряли в стоимости.

Один из крупнейших спортивных сайтов Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Александра Кокорина и Павла Мамаева. Данные опубликованы на портале. Форвард "Зенита" потерял в стоимость 7,5 миллионов евро, а полузащитник "Краснодара" — 4 миллиона евро.

Напомним, Кокорин и Мамаев 8 октября избили чиновника Минпроторга Дениса Пака, водителя ведущей Первой канала, а также главу НАМИ Сергея Гайсина.

Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева - к одному году и пяти месяцам.

Фото: vk.com/zenit63