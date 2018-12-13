Кокорина и Мамаева этапируют в Ярославль

Рассматривается вариант с ярославской колонией №1, куда отправляются заключенные, получившие первый срок.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут отбывать наказание в тюрьме Ярославля. Об этом сообщает издание "ЯрНовости"

Согласно информации СМИ нападающий "Зенита" и полузащитник "Краснодара" могут быть этапированы в ближайшую к Москве область. Рассматривается вариант с ярославской колонией №1, куда отправляются заключенные, получившие первый срок.

Напомним, что всем участникам нашумевшего скандала с участием футболистов Пресненский районный суд назначил реальные тюремные сроки. Фигурантов расследования обвинили в хулиганстве и побоях. Они избили в центре Москвы чиновника из Минпромторга Дениса Пака, генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина и водителя Виталия Соловчука, работающего на телевизионный канал.

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