В скором времени игроку также предстоит встреча с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.

Два клуба РПЛ пытались подписать Кокорина. Об этом пишет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на собственные источники.

Речь идёт о московском "Динамо" и "Рубине" из Казани. Они предлагали Александру Кокорину контракты, однако суммы не называются.

Подчёркивается, что решение Кокорин примет не ранее следующей недели. К этому времени петербургский "Зенит" должен определиться с решением по трансферу Кокорина к обратно из ФК "Сочи".

В скором времени игроку также предстоит встреча с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.

Ранее мы писали, что "Зенит" может подписать с Кокориным новый контракт на два года.

Фото: fc-zenit.ru