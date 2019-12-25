"Зенит" может подписать с Кокориным новый контракт на два года

Ситуация прояснится, когда откроется летнее трансферное окно.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" хочет предложить нападающему Александру Кокорину новый двухлетний контракт. Об этом сообщает Metaratings.

Ситуация с контрактом и дальнейшей судьбой Кокорина прояснится ближе к 26 июля, когда откроется летнее трансферное окно. Есть высокая вероятность, что сделку не заблокируют на самом высоком уровне.

В настоящий момент Александр Кокорин на правах аренды играет за "Сочи". За девять матчей он забил семь мячей и сделал две результативных передачи.

Контракт футболиста с "Зенитом" истекает этим летом. Руководство ФК "Сочи" готово предложить нападающему длительный контракт с зарплатой около 3 млн евро в год.

Фото: fc-zenit.ru