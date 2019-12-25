"Сочи" готов предложить Кокорину контракт на 3 млн евро в год

Футбольный клуб "Сочи" готов предложить нападающему Александру Кокорину длительный контракт с зарплатой около 3 млн евро в год. Об этом сообщает "Чемпионат".
Контракт Кокорина с "Зенитом" истекает этим летом. Через месяц футболист станет свободным агентом и сможет перейти в любой клуб.
Нападающий на правах аренды перешел в "Сочи" зимой. За девять матчей он забил семь мячей и сделал две результативных передачи.
Александр Кокорин перешел в "Зенит" в 2016 году из московского "Динамо". За сине-бело-голубых он отыграл 92 матча, в которых забил 34 мяча и сделал 12 голевых пасов.
Ранее мы писали, что в "Зените" появится менеджер по подготовке нового поколения футболистов.
Фото: fc-zenit.ru
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