"Сочи" готов предложить Кокорину контракт на 3 млн евро в год

Через месяц нападающий станет свободным агентом.

Футбольный клуб "Сочи" готов предложить нападающему Александру Кокорину длительный контракт с зарплатой около 3 млн евро в год. Об этом сообщает "Чемпионат".

Контракт Кокорина с "Зенитом" истекает этим летом. Через месяц футболист станет свободным агентом и сможет перейти в любой клуб.

Нападающий на правах аренды перешел в "Сочи" зимой. За девять матчей он забил семь мячей и сделал две результативных передачи.

Александр Кокорин перешел в "Зенит" в 2016 году из московского "Динамо". За сине-бело-голубых он отыграл 92 матча, в которых забил 34 мяча и сделал 12 голевых пасов.

Ранее мы писали, что в "Зените" появится менеджер по подготовке нового поколения футболистов.

Фото: fc-zenit.ru