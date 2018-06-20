Мамаев рассказал подробности драки с водителем Первого Канала

Слова мужчины стали причиной драки, в которой он получил перелом носа и ряд других травм.

В Пресненском суде футболист "Краснодар" Павел Мамаев рассказал о причинах драки с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком. Детали с заседания сообщило издание ФБА "Экономика Сегодня".

По словам подсудимого, пострадавший необоснованно назвал компанию спортсменов "петухами". Фраза мужчины стала причиной драки, в которой Соловчук получил перелом носа и ряд других травм. Мамаев отметил, что водитель первым нанес удар.

Футболист "Краснодара" признался, что ему стыдно за сложившуюся ситуацию, и выразил готовность компенсировать пострадавшему все расходу по лечению.

Напомним, что Кокорин и Мамаев находятся в следственном изоляторе с 10 октября 2018 года. По решению Пресненского суда спортсмены пробудут в СИЗО до 25 сентября.

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Фото: ТАСС