Дело об аварии на Садовом кольце будет рассматриваться в Пресненском районном суде.

Российский блогер Эдвард Бил прибыл в суд на слушание по делу о ДТП в центре Москвы на Садовом кольце. Фигурант уголовного дела рассчитывает на то, что приговор ему вынесут уже сегодня. Заседание будет проводиться в Пресненской районной инстанции.

Перед зданием суда Бил рассказал журналистам, что после совершенной аварии практически не выходил из дома. Он боялся того, что его могут задержать на улице и взять под стражу. В отношении блогера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ.

Напомним, что в результате автомобильной аварии пострадала консультант Государственной Думы Мария Артемова. Пранкер надеется, что суд назначит ему условный срок. Ранее Бил пришел к соглашению с потерпевшей стороной. Женщина получила единоразовую фиксированную сумму, а также получила компенсацию лечения. В общей сложности блогер выплатил порядка 11 млн рублей.

Эдвард Бил заявил, что остальные участники аварии "начали борзеть", требуя от него всё больше денег.

Адвокат Эдварда Била объяснил, почему блогер не мог посетить бойцовское шоу после аварии.

Фото и видео: Telegram/LifeShot