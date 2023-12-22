Полиция в метро Москвы менее чем за час задержала подозреваемого в краже

Ирина Волк рассказала о преступлении на платформе "Каховская".

Менее часа понадобилось российским правоохранительным органам из Московского метрополитена для того, чтобы установить личность подозреваемого в карманной краже и задержать его. Злоумышленник после совершения преступления даже не успел выйти из подземки. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она отметила, что один из пассажиров вытащил смартфон из кармана женщины на платформе станции "Каховская" кольцевой линии. Гаджет фигурант расследования вытянут во время посадки в вагон. Сейчас технической устройство изъято у афериста и в ближайшее время оно будет возвращено владелице.

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Фото и видео: МВД Медиа