На Невском проспекте ликвидировали интим-салон для VIP-клиентов

Средний чек на интим-услуги составлял от 40 до 180 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска Центрального района Петербурга пресекли деятельность интим-салона для занятия проституцией. Подпольное заведение, ориентированное на обеспеченных посетителей, располагалось в доме 88 на Невском проспекте. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Полицейскими были задержаны трое администраторов интим-салона в возрасте от 28 до 44 лет. После этого оперативники выехали в Москву, где задержали организатора нелегального бизнеса, подозреваемым оказался 27-летний петербуржец. По данным полиции, заведение функционировало с мая 2022 года. Средний чек на интим-услуги составлял от 40 до 180 тысяч рублей.

По подсчетам оперативников, денежный оборот заведения за полтора года составил миллионы рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Все участники нелегального бизнеса, включая организатора, задержаны.

Ранее пенсионерка организовала бордель на Варшавской улице.

Фото и видео: МВД