Пенсионерка организовала бордель на Варшавской улице

Женщина выполняла роль администратора, обеспечивая работу салона в соответствии с графиком и ценами.

В Петербурге 61-летняя пенсионерка обвиняется в организации проституции и содержании притона в квартире на Варшавской улице. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По данным ведомства, женщина организовала занятие проституцией за плату в арендованной квартире в сентябре 2023 года. Она выполняла роль администратора, обеспечивая работу салона в соответствии с графиком и ценами.

Стоит отметить, что в марте текущего года шесть жителей Петербурга были обвинены по аналогичной статье. Согласно версии следствия, они содержали притоны в Центральном и Выборгском районах города в 2021 году. Их деятельность была пресечена осенью 2022 года сотрудниками правоохранительных органов.

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Фото: Piter.TV