Прокуратура обязала установить навесы на игровых площадках детского сада в Невском районе

Это решение позволит обеспечить защиту детей от неблагоприятных погодных условий.

На детских площадках детского сада №55 в Невском районе Петербурга будут установлены теневые навесы по требованию прокуратуры, сообщила пресс-служба ведомства.

Это решение позволит обеспечить защиту детей от неблагоприятных погодных условий, что ранее отсутствовало на территории дошкольного учреждения. Благодаря этим мерам дети смогут наслаждаться отдыхом даже в плохую погоду.

После удовлетворения иска прокурора Невского района судом, администрации детского сада предстоит провести работы по обустройству территории.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Петербурга намерена взыскать 22 млн рублей с организатора экскурсий по крышам.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)