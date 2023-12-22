Прокуратура Петербурга намерена взыскать 22 млн рублей с организатора экскурсий по крышам

В целях взыскания незаконно полученного дохода прокуратура района обратилась в суд с иском.

В Центральном районе Петербурга прокуратура через суд пытается взыскать доход от незаконного предпринимательства осужденного предпринимателя. Согласно пресс-службе надзорного ведомства Северной столицы, местный житель был признан виновным по уголовной статье о незаконном предпринимательстве.

В течение периода с февраля 2022 по июль 2023 года мужчина проводил нелегальные экскурсии по крышам центрального района Петербурга, заработав более 22 млн рублей.

В целях взыскания незаконно полученного дохода прокуратура района обратилась в суд с иском. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура помогает петербургскому пенсионеру, упавшему на скользкой остановке.

Фото: Piter.TV