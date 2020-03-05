Сергей Жорин назвал две причины, по которой его клиент не мог присутствовать на мероприятии.

Адвокат Эдварда Била объяснил, почему блогер не мог посетить бойцовское шоу после аварии. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Сергея Жорина. Юрист заявил журналистам, что видео появилось в социальных сетях только сейчас потому, что на протяжении месяца его якобы монтировали. Он уверен, что его клиент не посещал бойцовские поединки после того, как ему избрали меру пресечения.

Эдуард не нарушает меру пресечения по двум причинам. Первая причина — очень ответственно относится как к мере пресечения, так и к расследованию этого ДТП. Вторая причина — у него на руке браслет, все его перемещения фиксируются. Сергей Жорин, адвокат Эдварда Била

Юрист заявил, что информацию об отложенной публикации в соцсетях могут подтвердить организаторы съемки. Ролик появился на YouTube-канале "Наше дело" 13 апреля. На кадрах видно, что Эдвард Бил поддерживал одного из участников боя. При этом пранкер скрывал лицо под капюшоном, а на его лице были надеты темные очки и маска. После размещения видео блогера заподозрили в нарушении меры пресечения после ДТП в Москве.

Эдвард Бил заявил о готовности оказать помощь потерпевшим в рамках дела о массовом ДТП.

Фото: Telegram/LifeShot

Видео: YouTube / Наше Дело