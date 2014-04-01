Пранкер задержан на 48 часов.

Эдвард Бил заявил о готовности оказать помощь потерпевшим в рамках дела о массовом ДТП. Такой информацией с журналистами ТАСС поделился адвокат Сергей Жорин. Он напомнил, что сейчас его клиент находится на Петровке. Юрист подтвердил данные о том, что пранкер находился за рулем автомобиля и выехал на встречную полосу движения, чтобы уйти от столкновения.

Эдвард готов оказывать помощь потерпевшим вне зависимости от признания его виновным. Его уже вроде как приговорило общество и ждет наказания. Любого другого человека вряд ли бы задержали, но Эдуард понимает, что он популярный блогер, и к нему требования более суровые. Сергей Жорин, адвокат Эдварда Била

Юрист уточнил, что в доме его подзащитного полиция провела обыск. Там ничего не было изъято или установлено.

Задержание Эдварда Била объяснили его популярностью. Адвокат популярного российского блогера сообщил, что его клиент считается подозреваемым в ДТП, которое произошло на Смоленской площади. В течение 48 часов Бил будет находиться в полиции. В крови молодого человека не выявлено следов алкоголя и наркотиков. Также Сергей Жорин опроверг данные о неоплаченных штрафах своего клиента.

В ДТП на Садовом Кольце попала машина блогера Эдварда Била.

Видео: Telegram/LifeShot



