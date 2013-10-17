В ДТП на Садовом Кольце попала машина блогера Эдварда Била

Полиция устанавливает виновных в аварии в которой есть пострадавшие.

На запись с камер видеонаблюдения попала автомобильная авария, которая произошла на Садовом Кольце. Стало известно, что миний "Ауди", принадлежавший известному блогеру Эдварду Билу вылетел на встречную полосу движения. Там машина спровоцировала серьезное ДТП. Предположительно, перед этим неизвестный водитель на черном "Митцубиси" подрезал "Ауди", а после скрылся с места событий.

На данный момент участок дороги частично перекрыт из-за аварии. Невозможно проехать по внешней стороне кольца, для движения открыт только левый ряд. Сообщается о минимум двух пострадавших. Их вытаскивают спасатели из поврежденных машин. переломами госпитализирована 35-летняя местная жительница. Она находится в реанимации первой горбольницы.

На месте событий сейчас находится блогер Максим Кошелев, известный под ником Max King. Некоторые журналисты приняли молодого человека за самого Эдварда Била. Они оба участвовали в съемках ролика.

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