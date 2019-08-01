Автомобиль протаранил двух человек на дороге в центре Москвы

В Дептрансе уточняют информацию об аварии на Садовом кольце.

Автомобиль Mercedes GLE сбил несколько человек на Садовом кольце в российской столице. Соответствующей информацией с жителями города через собственный Telegram-канал поделились сотрудники Департамента по транспорту. Специалисты уточнили, что автомобильное происшествие зафиксировано в районе дома 1/2 по Садово-Спасской улице. Там столкнулись два транспортных средства и пешеходы. Сейчас к месту инцидента прибыли экстренные и правоохранительные службы города. Полиция перекрыла движение для машин по третьей, четвертой и пятой полосам. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты следования.

По информации от местных СМИ, один из пострадавших сейчас находится в состоянии клинической смерти. Врачи диагностировали у пациента открытую черепно-мозговую травму. Предположительно, водитель "Мерседеса" въехал в Volkswagen, стоявший на аварийном сигнале посреди дороги. Нарушитель не пострадал в ДТП и отказался от медицинской помощи. Скорая помощь забрала с участка дороги второго шофера, который находился за рулем "Фпльксвагена".

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. сообщение Дептранса Москвы

Автомобилист сбил ученицу 3 класса на улице Бутлерова.

Фото и видео: Telegram / Дептранс Оперативно