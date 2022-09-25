Автомобилист сбил ученицу 3 класса на улице Бутлерова

В Калининском районе Петербурга автомобилист сбил ребенка на дороге. Девочка госпитализирована в детскую больницу.

Вечером, 15 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Бутлерова произошло ДТП с участием ребенка.

Как стало известно Piter.TV, мужчина ехал по улице Бутлерова от улицы Верности и в этот момент наехал на ученицу 3 класса местной школы, которая перебегала дорогу из-за припаркованных машин вне пешеходного перехода.

В результате ДТП школьница была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии здоровья.

Ранее сообщалось, что на Васильевском острове автоледи сбила 13-летнюю школьницу.

Фото: Piter.TV