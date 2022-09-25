Автомобилист сбил ученицу 3 класса на улице Бутлерова

Вечером, 15 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Бутлерова произошло ДТП с участием ребенка.
Как стало известно Piter.TV, мужчина ехал по улице Бутлерова от улицы Верности и в этот момент наехал на ученицу 3 класса местной школы, которая перебегала дорогу из-за припаркованных машин вне пешеходного перехода.
В результате ДТП школьница была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии здоровья.
Ранее сообщалось, что на Васильевском острове автоледи сбила 13-летнюю школьницу.
Фото: Piter.TV
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