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На Васильевском острове автоледи сбила 13-летнюю школьницу
Сегодня, 20:01
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На Васильевском острове автоледи сбила 13-летнюю школьницу

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Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В пятницу, 15 сентября, в Василеостровском районе Петербурга произошло ДТП с участием 13-летней школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Сотрудники полиции установили, что 34-летняя автоледи за рулем "Лексуса" наехала на несовершеннолетнюю при повороте налево с улицы Беринга на Бекетовскую улицу, после чего – врезалась в забор.

Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести. Полиция проводит проверку и устанавливает детали произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что из больницы выписали еще одну пострадавшую в ДТП на "Скандинавии" велосипедистку.

Фото: Piter.TV

Теги: васильевский остров дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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