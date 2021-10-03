На Васильевском острове автоледи сбила 13-летнюю школьницу

Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В пятницу, 15 сентября, в Василеостровском районе Петербурга произошло ДТП с участием 13-летней школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Сотрудники полиции установили, что 34-летняя автоледи за рулем "Лексуса" наехала на несовершеннолетнюю при повороте налево с улицы Беринга на Бекетовскую улицу, после чего – врезалась в забор.

Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести. Полиция проводит проверку и устанавливает детали произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что из больницы выписали еще одну пострадавшую в ДТП на "Скандинавии" велосипедистку.

Фото: Piter.TV