Водитель каршеринга сбежал после столкновения с такси в Петербурге

Очевидцы рассказали, что в такси ехали мужчина и маленькая девочка.

В воскресенье, 23 августа, рано утром в Петербурге произошло ДТП с участием такси и автомобиля каршеринга. Об этом сообщают местные жители в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" во "ВКонтакте".

Инцидент произошел в Василеостровском районе на углу 5-й линии и Малого проспекта. Участники аварии – иномарки Volkswagen Polo. Примечательно, что один из участников ДТП, который был на каршеринге, сбежал после инцидента.

Водитель каршеринга сбежал с места ДТП, в такси ехали пассажиры, предположительно отец и маленькая дочь лет пяти. очевидцы.

О состоянии участников ДТП пока ничего неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе пассажирский автобус протаранил остановку.

Фото:Живем на Васильевском | Васильевский остров/вк