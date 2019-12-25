В Выборгском районе пассажирский автобус протаранил остановку

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В ночь на воскресенье, 23 августа, стало известно о том, что в Выборгском районе автобус на полной скорости врезался в остановку. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел около 00:20 на улице Руднева, 31/29.

Слишком буквально воспринял фразу "на остановке остановите, пожалуйста" шутят пользователи

Известно, что во время аварии в автобусе не было пассажиров. О состоянии водителя ничего неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что на проспекте Авиаконструкторов огонь полностью уничтожил ларек.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк