На проспекте Авиаконструкторов огонь полностью уничтожил ларек

О пострадавших в результате возгорания не сообщается.

В ночь на воскресенье, 23 августа, в Приморском районе выгорел ларек. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел возле дома № 7 по проспекту Авиаконструкторов. По словам очевидцев, ларек вспых не внезапно. Причина возгорания неизвестна.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные из двух пожарных бригад. Однако огонь за небольшой промежуток времени полностью уничтожил ларек. О пострадавших в результате возгорания не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что в сгоревшем ресторане на Петровской косе обнаружили сейф.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Ольга Бойцова